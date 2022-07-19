Україна повернула тіла ще 45 загиблих військових

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Україна повернула тіла ще 45 полеглих воїнів, які загинули, захищаючи країну від російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій у вівторок, 19 липня.

“Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників”, – йдеться в повідомленні.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції.

Інших подробиць не повідомляється.

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