Україна повернула тіла ще 45 загиблих військових

Україна повернула тіла ще 45 полеглих воїнів, які загинули, захищаючи країну від російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій у вівторок, 19 липня.
“Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників”, – йдеться в повідомленні.
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції.
Інших подробиць не повідомляється.
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