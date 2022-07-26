Ексміністрів Лавриновича і Грищенка, які готували Харківські угоди, оголосили у державний і міжнародний розшук

Ексміністр юстиції Олександр Лавринович і колишній глава МЗС Костянтин Грищенко, які здійснювали підготовку так званих Харківських угод, оголошені в державний і міжнародний розшук.
Про це у вівторок, 26 липня, інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.
“За клопотанням ДБР, суд оголосив у державний та міжнародний розшук двох колишніх міністрів часів Януковича, яким повідомлено підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод”, – ідеться в повідомленні.
Також правоохоронці планують звернутися до суду щодо обрання колишнім міністрам закордонних справ та юстиції запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, напередодні правоохоронці оголосили підозру в державній зраді колишнім міністру юстиції Лавриновичу та міністру закордонних справ Грищенку – через погодження так званих Харківських угод на користь Російської Федерації у квітні 2010 року.
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