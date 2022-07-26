Джонсон нагородив Зеленського премією Вінстона Черчилля. ВІДЕО

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відзначив президента України Володимира Зеленського нагородою сера Вінстона Черчилля.
Про це ввечері в вівторок, 26 липня, інформує пресслужба глави уряду Сполученого Королівства.
“Прем’єр-міністр Борис Джонсон відзначив президента Володимира Зеленського нагородою сера Вінстона Черчілля за лідерство та неймовірну мужність, непокору та гідність перед варварським вторгненням Путіна”.
Велика Британія завжди буде з Україною”, – йдеться в повідомленні.
Президент України відреагував на відзнаку і зазначив, що це для нього “надзвичайна честь”.
“Ця нагорода була б неможливою, якби весь український народ не піднявся на захист свободи від тиранії, яка намагається повернути нас до найгіршого.
Україна і вся Європа завжди пам’ятатимуть тих, хто, не вагаючись, прийшов на допомогу нашому народу і самій ідеї свободи.
Демократії світу здатні зупинити будь-яку тиранію. Ми здатні зупинити будь-яке зло, що загрожує нашій свободі. Тільки спільного лідерства всього вільного світу може вистачити для цього”, – сказав Зеленський.
Нагорода, якою було відзначено президента, передана послові України у Великій Британії Вадиму Пристайку для доправлення її в нашу державу.
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