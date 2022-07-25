Європейська мовна спілка оголосила, де пройде Eurovision 2023

Європейська мовна спілка (EBU) визначилася з країною проведення Євробачення-2023. Наступний конкурс відбудеться у Великій Британії, однак від імені України.

Про це в понеділок, 25 липня, інформує Суспільне.

Після рішення, що подію наступного року неможливо буде провести в Україні з міркувань безпеки, EBU розглянула низку варіантів з мовником-переможцем.

У результаті обговорень саме BBC виступить організатором 67-го gісенного конкурсу Євробачення.

“Ми надзвичайно вдячні, що BBC погодилася провести пісенний конкурс Євробачення у Великій Британії у 2023 році. BBC вже чотири рази брала на себе зобов’язання проводити конкурс замість інших країн-переможниць.

Продовжуючи цю традицію солідарності, ми знаємо, що наступного року конкурс продемонструє креативність і майстерність одного з найдосвідченіших суспільних мовників Європи, водночас гарантуючи, що цьогорічні переможці – Україна – будуть відзначені та представлені протягом усієї події”, – сказав виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль.

Голова правління Суспільного Микола Чернотицький додав: “Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, але на підтримку України. Ми вдячні нашим партнерам BBC за солідарність з нами. Я впевнений, що разом ми зможемо додати українського духу цій події та вкотре об’єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей – миру, підтримки, цінування розмаїття і таланту”.

Представники Суспільного співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року.

Україна, як переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2022, також автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

Нагадаємо, 14 травня на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення в італійському Турині здобув перемогу гурт Kalush Orchestra з піснею “Стефанія”.

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