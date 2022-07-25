Відкриття експортних коридорів у Чорному морі відбудеться до кінця тижня, – Кубраков

Судна у Дунаї. Фото: АМПУ

Розмінування акваторії Чорного моря буде виключно на шляху експорту українського зерна.

Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у понеділок, 25 липня.

“Хочу одразу підкреслили. Я почув у суспільстві певні відгуки та ідеї, що ми підписали угоду та війна зупинилася. Війна продовжується. У нас є залізниця, є дороги. Кожного дня вони атакуються збройними силами РФ… Наші порти, як атакували, так і будуть атакувати. Мова йде виключно про навігацію у Чорному морі. Для нас принципово було, щоб в наших портах, територіальних водах ми повністю все контролювали. Наші сили, Військово-морські сили, щоб вони були виключно силами України. Щоб там не було ніяких представників ООН чи інших країн. Їх не було та не буде. У тому числі завдячуючи поверненню контролю над островом Зміїний”, – заявив Кубраков, його цитує “Лівий берег”.

Крім того, відкриття гирла річки Дністер також дало змогу проходженню кораблів.

“Близько 70 суден вже пройшли за два тижні”, – повідомив міністр.

За його словами, розмінування в акваторії Чорного моря не буде простим.

“Цей процес не буде простим. Бо ще 3-4 роки назад були інциденти з мінами часів Другої Світової. Після кількості мін, які є зараз, ми будемо все здійснювати максимально обережно. З караванами та рятувальними суднами, які будуть йти першими з суднами Мінінфраструктури. Але маємо сказати, що це точно не зовсім простий процес”, – підкреслив Кубраков.

За розрахунками різних міністерств, розблокування портів дасть можливість Україні отримувати мінімум $1 млрд на місяць. Також це стимулюватиме фермерів до початку нової посівної кампанії.

“Для міжнародних партнерів відкриття наших портів – це також вимушена необхідність. Ми бачимо, що відбувається з міжнародною інфляцією. В усіх розвинених країнах, в Африці… І це не 1%. Наші традиційні ринки потерпають від голоду вже зараз”, – сказав міністр.

Кубраков прогнозує, що домовленість про експорт зерна “запрацює найближчими днями”.

“Ми очікуємо, що цього тижня запрацює координаційний центр у Стамбулі. Все залежне від нас ми вже готуємо. Найближчими днями все буде”, – запевнив він.

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, 22 липня в Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для експорту зерна. Документ, що має назву “Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів”, був підписаний окремо Україною з Туреччиною та ООН (міністром інфраструктури Олександром Кубраковим), а також Росією з Туреччиною й ООН (міністром оборони Сергієм Шойгу).

Угода передбачає, що контроль за портами “Одеса”, “Чорноморськ” і “Южний” повністю залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається.

У Стамбулі під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр (СКЦ), до якого увійдуть представники України, Російської Федерації, Туреччини і ООН. Цей центр буде здійснювати загальний нагляд за дотриманням Ініціативи. Ним буде створено інспекційні групи.

Усі торговельні судна, які беруть участь у цій Ініціативі, будуть підлягати інспекції, яку проводить інспекційна група в гаванях, визначених Туреччиною, на вході/виході до/з Турецької протоки.

Документ не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Договір діятиме 120 днів із дати підписання і буде автоматично продовжений, якщо ні одна зі сторін не повідомить, що хоче його припинити.

Передбачається, що експорт зерна з портів почнеться за два тижні після підписання угод.

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові запевнили у стовідсотковому контролі підходів до наших портів.

23 липня росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу “Калібр”. Дві ракети влучили в об’єкти інфраструктури порту.

“Плювком Путіна в обличчя Гутеррешу й Ердогану” назвало цю атаку Міністерство закордонних справ України.

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