Росіяни вдарили РСЗВ й артилерією по трьох районах Дніпропетровщини

Фото: тг Валентин Резніченко

Російські війська всю ніч атакували Дніпропетровську область. Ударили по трьох районах – Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.

Про це вранці в понеділок, 25 липня, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ. Випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади – Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені шість приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка.

На Дніпровський район росіяни скерували дві ракети. Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Там сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав.

У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. На щастя, без жертв та руйнувань.

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