Орбан здійняв хвилю обурення словами про “змішування рас” у Європі

Віктор Орбан

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан виступив проти “змішування” європейських і неєвропейських рас.

Його промова одразу викликала обурення опозиційних партій і європейських політиків.

Про це інформує британське видання The Guardian.

Цього року Орбан під час щорічної промови в Бейле-Тушнад виголосив “апокаліптичну промову”, в якій заявив про ймовірний занепад Заходу та пророкував “десятиліття небезпек, невизначеності та війни”.

“Ми (угорці, – “Н”) не є змішаною расою… і ми не хочемо ставати змішаною расою”, – сказав Орбан у суботу, 23 липня

Він додав, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, “більше не є націями”.

Орбан робив схожі заяви протягом багатьох років, але саме останні коментарі британське видання називає сформульованими в особливо різко ультраправих термінах.

Він також різко критикував західну військову підтримку України, позиціонуючи себе як головного союзника РФ в Європейському Союзі.

“Чим більше сучасної зброї НАТО надасть українцям, тим більше росіяни просуватимуть лінію фронту… Те, що ми робимо, – це подовжуємо війну”, – сказав Орбан під час виступу.

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