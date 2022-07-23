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Литва відновила транзит залізницею до Калінінграда

23/07/2022 12:21

Литовська залізниця (LTG Cargo) з 22 липня відновила транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених у санкційний список Європейського Союзу.

Про це заявив представник залізниці Мантас Дубаускас, з посиланням на DW пише “Європейська правда“.

За словами Дубаускаса, транзит було відновлено після офіційних роз’яснень Єврокомісії, яка надала їх 20 липня.

Як зазначили в ЄК, транзит санкційних товарів залізницею дозволяється, водночас автомобільні перевезення залишаються під забороною.

Як писала “Новинарня“, 13 липня Європейська комісія опублікувала додаткові вказівки для держав-членів ЄС щодо транзиту товарів з Росії, якими дозволила рух деяких підсанкційних товарів до Калінінградської області залізничним транспортом.

Держави-члени ЄС можуть контролювати обсяг транзиту, орієнтуючись на середній показник за останні три роки, а також обмежувати “незвичайні потоки товарів чи схеми торгівлі”.

Транзит санкційних товарів і технологій військового та подвійного призначення повністю заборонений у будь-якому випадку – незалежно від виду транспорту.

Крім того, держави-члени повинні стежити, щоб санкційні товари, які рухаються транзитом, не потрапляли на територію ЄС. Єврокомісія підкреслює, що вони будуть нести відповідальність у разі обходу санкцій.

Залізничний транзит через Литву в Калінінградську область РФ товарів, які підпадають під санкції ЄС, було припинено в ніч на 18 червня. Заборона поширювалася на майже половину всіх транзитних вантажів, зокрема, на будівельні матеріали та метали. З 11 липня Литва розширила перелік товарів на цемент, деревину, алкоголь, промислові хімікати на спиртовій основі та іншу продукцію. 10 серпня мали набути чинності обмеження щодо вугілля та інших твердих копалин, а 5 грудня – щодо російської нафти. При цьому санкції не поширювались на товари гуманітарних категорій, таких як харчові продукти.

Калінінградська область РФ є ексклавом на Балтійському морі і межує з Литвою та Польщею, тож залежить від залізничних та автомобільних шляхів через Литву для постачання більшості товарів. Запровадження обмежень викликало жорстку критику Росії, яка пригрозила Литві “відповіддю”.

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