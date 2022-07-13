У Єврокомісії роз’яснили, який транзит товарів у Калінінград дозволено

Про це йдеться у рекомендаціях Єврокомісії для держав-членів ЄС щодо транзиту товарів з Росії.

У ЄК зазначили, що санкції забороняють російським автопідприємствам перевозити вантажі автомобільним транспортом по території ЄС, у тому числі транзитом. Ця заборона не поширюється на транзитні перевезення вантажів через ЄС між Калінінградською областю та росією, за умови, що перевезення таких вантажів не заборонене іншим чином. Таким чином, транзит підсанкційних товарів автотранспортом заборонено.

Водночас для залізничного транспорту не існує подібної заборони на тому самому маршруті.

При цьому, Єврокомісія наголошує, що перевезення технологій військового та подвійного використання заборонені у будь-якому випадку — незалежно від виду транспорту.

Також держави-члени ЄС мають перевіряти, чи залишаються обсяги транзиту в Калінінград «в межах історичних середніх значень» за останні 3 роки і чи немає незвичайних потоків або торгових схем, які могли б призвести до обходу санкцій.

“Мета сьогоднішнього тексту — уточнити застосовні правила і нагадати, що держави-члени зобов’язані запобігати всім можливим формам обходу обмежувальних заходів ЄС. У цьому світлі Єврокомісія наголошує на важливості моніторингу двосторонніх торгових потоків між росією та Калінінградською областю, щоб гарантувати, що підсанкційні товари не можуть потрапити на митну територію ЄС”, — йдеться у заяві Єврокомісії.

Як писала “Новинарня“, хакери РФ атакували Литву через обмеження транзиту в Калінінград.

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