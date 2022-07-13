Home / Війна / У Єврокомісії роз’яснили, який транзит товарів у Калінінград дозволено

У Єврокомісії роз’яснили, який транзит товарів у Калінінград дозволено

13/07/2022 18:31
Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо транзиту товарів у Калінінград, який відділений від іншої частини Росії територією незалежних держав. Перевезення низки підсанкційних товарів автомобільним транспортом досі заборонене, але дещо можна ввозити залізничним транспортом.

Про це йдеться у рекомендаціях Єврокомісії для держав-членів ЄС щодо транзиту товарів з Росії.

У ЄК зазначили, що санкції забороняють російським автопідприємствам перевозити вантажі автомобільним транспортом по території ЄС, у тому числі транзитом. Ця заборона не поширюється на транзитні перевезення вантажів через ЄС між Калінінградською областю та росією, за умови, що перевезення таких вантажів не заборонене іншим чином. Таким чином, транзит підсанкційних товарів автотранспортом заборонено.

Водночас для залізничного транспорту не існує подібної заборони на тому самому маршруті.

При цьому, Єврокомісія наголошує, що перевезення технологій військового та подвійного використання заборонені у будь-якому випадку — незалежно від виду транспорту.

Також держави-члени ЄС мають перевіряти, чи залишаються обсяги транзиту в Калінінград «в межах історичних середніх значень» за останні 3 роки і чи немає незвичайних потоків або торгових схем, які могли б призвести до обходу санкцій.

“Мета сьогоднішнього тексту — уточнити застосовні правила і нагадати, що держави-члени зобов’язані запобігати всім можливим формам обходу обмежувальних заходів ЄС. У цьому світлі Єврокомісія наголошує на важливості моніторингу двосторонніх торгових потоків між росією та Калінінградською областю, щоб гарантувати, що підсанкційні товари не можуть потрапити на митну територію ЄС”, — йдеться у заяві Єврокомісії.

Як писала “Новинарня“, хакери РФ атакували Литву через обмеження транзиту в Калінінград.

Читайте також:
Литва розширила санкції на транзит товарів до Калінінградської області РФ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Одесі засудили до восьми років агента РФ з Придністров’я, який готував теракти в місті

Український суд визнав винним агента РФ, який планував теракти в Одесі. Його засуджено до восьми років в’язниці. Про це у середу, 13 липня, повідомила пресслужба офісу генерального прокурора. Зазначається,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse