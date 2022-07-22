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Рада ЄС схвалила новий транш в €500 млн на військову допомогу Україні

22/07/2022 20:00

Рада Європейського Союзу схвалила виділити Україні новий транш у розмірі 500 мільйонів євро на посилення підтримки ЗСУ в захисті від агресії Російської Федерації.

Про це в п’ятницю, 22 липня, інформує “Інтерфакс-Україна” з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

“Сьогодні Рада схвалила два заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру, спрямовані на посилення підтримки ЄС можливостей та стійкості Збройних сил України для захисту територіальної цілісності і суверенітету країни, а також захисту цивільного населення від російської військової агресії, що триває”, – йдеться в повідомленні.

У Раді ЄС наголосили, що як і раніше, зосереджені і непохитно підтримують Україну в її боротьбі за свободу і незалежність та надають зброю.

“У цьому контексті держави-члени ЄС погодилися мобілізувати п’ятий транш військової допомоги розміром 500 млн євро, що в сумі становить 2,5 млрд євро військової техніки для Збройних сил України”, – заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Відповідно до поточних пріоритетів, заявлених урядом України, та наданої досі підтримки, заходи допомоги включають 490 млн євро на військову техніку, призначену для завдання смертоносної сили з оборонною метою, та 10 млн євро на постачання обладнання та витратних матеріалів – засобів індивідуального захисту, аптечок та пального.

Нагадаємо, віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс підписав меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.

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