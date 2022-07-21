Золото, технології, порти: Євросоюз розкрив деталі сьомого пакету санкцій проти РФ

Європейський Союз оприлюднив деталі сьомого пакету санкцій проти Російської Федерації, затвердженого 21 липня.

Про це йдеться в комюніке Ради ЄС, передає “Європейська правда”.

Санкції передбачають заборону на купівлю, імпорт, прямий чи опосередкований трансфер золота з РФ, у тому числі через треті країни. Заборона поширилася у тому числі на ювелірні вироби, хоча спершу вважалося, що обмеження будуть частковими.

Розширюють перелік товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для військово-промислового комплексу і на які поширюються експортні обмеження.

Крім того, нові заходи розширюють вже наявну заборону доступу до портів на шлюзи, щоб унеможливити обхід санкцій.

Розширюються обмеження на прийом депозитів – під них підпадають депозити фізичних та юридичних осіб з третіх країн, у яких контрольний пакет акції належить громадянам або резидентам РФ. Прийом депозитів для незабороненої транскордонної торгівлі потребуватиме попереднього погодження відповідних національних органів.

Також внесли роз’яснення щодо деяких раніше запроваджених санкцій. “Так, технічна допомога РФ для авіаційних товарів і технологій буде дозволена тією мірою, як це необхідно для забезпечення технічних промислових стандартів, що визначають роботу Міжнародної організації з цивільної авіації, а заборона будь-яких транзакцій з російськими юридичними особами зазнає незначних змін задля уможливлення доступу до правосуддя”, – зазначають у комюніке.

Також, пояснюючи це прагненням запобігти негативним наслідкам для продовольчої ситуації та енергетичної безпеки у світі, ЄС вирішив продовжити виняток із заборони на транзакції з окремими державними компаніями – коли вони стосуються сільськогосподарської продукції та транспортування нафти до третіх країн.

У комюніке окремо наголошують, що жоден із санкційних заходів не зачіпає торгівлю сільськогосподарською продукцією та добривами між Росією і третіми країнами, і ЄС не заважає третім країнам купувати продукцію медичного призначення у РФ.

Також розширено перелік осіб, щодо яких застосовуються персональні санкції, перелік нових прізвищ і назв компаній мають оприлюднити згодом.

Додатково ЄС посилює вимоги до звітування, перекладаючи вимогу декларування активів на самих підсанкційних осіб.

Як інформувала “Новинарня“, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала цей пакет санкцій “сильним сигналом Москві”.

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