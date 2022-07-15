Канада розширила санкції проти промсектора РФ

Уряд Канади розширив санкції проти нафтогазового та промислового секторів Російської Федерації.

Про це інформує пресслужба канадського міністерства закордонних справ.

З 15 липня будь-якій особі в Канаді та будь-якому канадцю за межами Канади забороняється надавати Росії або будь-якій особі в РФ послуги, пов’язані з виробництвом металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування.

Також санкції розширенні на комп’ютерну, електронне та оптичну обладнання продукції, автомобілів, виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, транспортного обладнання, наземного транспорту та трубопроводів.

Нагадаємо, уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для газопроводу “Північний потік-1”, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини.

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