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Канада таки погодилася віддати Німеччині турбіну для “Північного потоку”

10/07/2022 13:41

Канада погодилася передати Німеччині турбіну Siemens, необхідну для відновлення повноцінної роботи російського газопроводу “Північний потік”.

Про це інформує агенція Bloomberg із посиланням на заяву міністра природних ресурсів Канади Джонатана Вілкінсона.

У заяві, оприлюдненій у суботу, 9 липня, Вілкінсон заявив, що дозвіл на передачу турбіни після ремонту було видано після тривалих обговорень із “нашими європейськими друзями та союзниками”, а також із Міжнародним енергетичним агентством.

“Канада надасть обмежений у часі та відкликаний дозвіл Siemens Canada на повернення відремонтованої турбіни “Північного потоку-1″ до Німеччини”, — йдеться в заяві Вілкінсона.

“За відсутності необхідного постачання природного газу економіка Німеччини постраждає від значних труднощів, а самі німці будуть під загрозою того, що з наближенням зими не зможуть опалювати свої будинки”, – прокоментував канадський урядовець.

Раніше німецькі посадовці закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія використає цю проблему як привід для закриття “Північного потоку” і позбавить Німеччину можливості заповнити свої газосховища напередодні зими.

Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що з 11 липня Росія повністю відключить “Північний потік” на 10 днів.

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