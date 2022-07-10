Канада таки погодилася віддати Німеччині турбіну для “Північного потоку”

Канада погодилася передати Німеччині турбіну Siemens, необхідну для відновлення повноцінної роботи російського газопроводу “Північний потік”.
Про це інформує агенція Bloomberg із посиланням на заяву міністра природних ресурсів Канади Джонатана Вілкінсона.
У заяві, оприлюдненій у суботу, 9 липня, Вілкінсон заявив, що дозвіл на передачу турбіни після ремонту було видано після тривалих обговорень із “нашими європейськими друзями та союзниками”, а також із Міжнародним енергетичним агентством.
“Канада надасть обмежений у часі та відкликаний дозвіл Siemens Canada на повернення відремонтованої турбіни “Північного потоку-1″ до Німеччини”, — йдеться в заяві Вілкінсона.
“За відсутності необхідного постачання природного газу економіка Німеччини постраждає від значних труднощів, а самі німці будуть під загрозою того, що з наближенням зими не зможуть опалювати свої будинки”, – прокоментував канадський урядовець.
Раніше німецькі посадовці закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія використає цю проблему як привід для закриття “Північного потоку” і позбавить Німеччину можливості заповнити свої газосховища напередодні зими.
Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що з 11 липня Росія повністю відключить “Північний потік” на 10 днів.
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