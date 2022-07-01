Росія повністю відключить “Північний потік” на 10 днів

Російський “Газпром” із 11 до 21 липня повністю відключить газогін “Північний потік”. У Німеччині допускають, що після цього постачання газу можуть не відновити.

Про це в п’ятницю, 1 липня, інформує пресслужба Nord Stream AG.

Відключеними будуть обидві нитки газопроводу. В компанії вказують, що “для планового щорічного ремонту”.

Зазначається, що відключити газогін “необхідно для проведення профілактичних робіт, включаючи тестування механічних компонентів і систем автоматизації”.

Раніше Німеччина запустила другий етап екстреного газового плану на тлі скорочення поставок із Росії – наступної сходинкою плану є державне регулювання споживання газу. Цьому передувало суттєве скорочення прокачки “Газпромом” газу до ЄС. Так, “Північним потоком” прямує лише 40% газової потужності труби.

Одночасно з цим РФ вже відключила низку країн від газу через відмову платити за блакитне паливо в рублях. Серед них – Польща та Болгарія.

За таких передумов в уряді Німеччини допускають, що Росія не відновить постачання природного газу до Європи газопроводом “Північний потік” після запланованих ремонтних робіт, пише “Економічна правда”.

Ціни на газ на європейському ринку за даними ICE Futures коливаються на рівні 146 євро за МВт-год, або 1600 доларів за тисячу кубометрів.

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