Home / Війна / Росія повністю відключить “Північний потік” на 10 днів

Росія повністю відключить “Північний потік” на 10 днів

01/07/2022 18:18

Російський “Газпром” із 11 до 21 липня повністю відключить газогін “Північний потік”. У Німеччині допускають, що після цього постачання газу можуть не відновити.

Про це в п’ятницю, 1 липня, інформує пресслужба Nord Stream AG.

Відключеними будуть обидві нитки газопроводу. В компанії вказують, що “для планового щорічного ремонту”.

Зазначається, що відключити газогін “необхідно для проведення профілактичних робіт, включаючи тестування механічних компонентів і систем автоматизації”.

Раніше Німеччина запустила другий етап екстреного газового плану на тлі скорочення поставок із Росії – наступної сходинкою плану є державне регулювання споживання газу. Цьому передувало суттєве скорочення прокачки “Газпромом” газу до ЄС. Так, “Північним потоком” прямує лише 40% газової потужності труби.

Одночасно з цим РФ вже відключила низку країн від газу через відмову платити за блакитне паливо в рублях. Серед них – Польща та Болгарія.

За таких передумов в уряді Німеччини допускають, що Росія не відновить постачання природного газу до Європи газопроводом “Північний потік” після запланованих ремонтних робіт, пише “Економічна правда”.

Ціни на газ на європейському ринку за даними ICE Futures коливаються на рівні 146 євро за МВт-год, або 1600 доларів за тисячу кубометрів.

Читайте також:
Дуда закликав демонтувати газопровід “Північний потік-2”

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Туреччині завершують підготовку трьох “Байрактарів” для України

У Туреччині завершується підготовка трьох безоплатних розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2, які відправлять до України. Про це в п’ятницю, 1 липня, повідомив посол України в ТР Василь Боднар. “Слова...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse