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Канада офіційно заборонила імпорт золота з РФ

08/07/2022 17:17

Канада офіційно оголосила заборону на імпорт низки товарів із золота з Російської Федерації у відповідь на її війну проти України.

Як передає “Європейська правда”, відповідне оголошення уряду оприлюднили в четвер, 7 липня.

Згідно з ним, Канада забороняє імпорт необробленого та напівобробленого золота, золотого порошку, монетного золота та золотих ювелірних виробів.

Як відомо, про спільні наміри США, Канади, Британії та Японії заборонити імпорт золота з РФ оголосили під час саміту Групи семи наприкінці червня.

Нагадаємо, Канада додала у санкційний список ще 29 осіб і 15 компаній з Росії, у тому числі “Роскомнадзор”, патріарха РПЦ Кирила, речницю МЗС РФ Марію Захарову та пропагандистку Ольгу Скабєєву.

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