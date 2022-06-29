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Британія ввела санкції проти другої найбагатшої людини РФ

29/06/2022 15:12

Уряд Сполученого Королівства оголосив про нові санкції, які вдарили по найближчому оточенню президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду, опублікованій в середу, 29 червня.

Серед тих, хто потрапив під санкції, Володимир Потанін – друга найбагатша людина Росії, власник великого конгломерату “Інтеррос” та найбільший бенефіціар “Норільського нікелю”.

“Потанін продовжує накопичувати статки, підтримуючи режим Путіна, купивши “Росбанк” і частки в “Тінькофф Банку” після вторгнення Росії в Україну”, – йдеться в повідомленні.

Під санкції також потрапила Анна Цивілєва, яку британський уряд називає двоюрідною сестрою Путіна.

Однак, за даними ЗМІ, вона двоюрідна племінниця російського лідера. Цивілєва – президент відомої російської вугледобувної компанії АТ “Група Колмар”.

Чоловік Цивілєвої Сергій Цивілєв є губернатором багатої на вугілля Кемеровської області, і подружжя отримало значну користь зі своїх відносин з Путіним. АТ “Група Колмар” сьогодні також перебуває під санкціями.

“Поки Путін продовжує свій огидний напад на Україну, ми використовуватимемо санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ніхто й нічого не випадає з уваги, зокрема й найближче оточення Путіна”, – йдеться в заяві.

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