Британія ввела санкції проти другої найбагатшої людини РФ

Уряд Сполученого Королівства оголосив про нові санкції, які вдарили по найближчому оточенню президента Російської Федерації Володимира Путіна.
Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду, опублікованій в середу, 29 червня.
Серед тих, хто потрапив під санкції, Володимир Потанін – друга найбагатша людина Росії, власник великого конгломерату “Інтеррос” та найбільший бенефіціар “Норільського нікелю”.
“Потанін продовжує накопичувати статки, підтримуючи режим Путіна, купивши “Росбанк” і частки в “Тінькофф Банку” після вторгнення Росії в Україну”, – йдеться в повідомленні.
Під санкції також потрапила Анна Цивілєва, яку британський уряд називає двоюрідною сестрою Путіна.
Однак, за даними ЗМІ, вона двоюрідна племінниця російського лідера. Цивілєва – президент відомої російської вугледобувної компанії АТ “Група Колмар”.
Чоловік Цивілєвої Сергій Цивілєв є губернатором багатої на вугілля Кемеровської області, і подружжя отримало значну користь зі своїх відносин з Путіним. АТ “Група Колмар” сьогодні також перебуває під санкціями.
“Поки Путін продовжує свій огидний напад на Україну, ми використовуватимемо санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ніхто й нічого не випадає з уваги, зокрема й найближче оточення Путіна”, – йдеться в заяві.
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