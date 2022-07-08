Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила, речниці МЗС РФ Захарової і пропагандистки Скабєєвої

Канада запровадила персональні санкції проти ще 29 осіб у зв’язку з агресивною війною Російської Федерації проти України.

Про це в п’ятницю, 8 липня, інформує “Європейська правда”.

У повідомленні уряду зазначили, що до санкційного списку додали ще 29 осіб – представників російських джерел дезінформації та пропаганди, та 15 компаній, залучених до цієї діяльності.

Зокрема, у списку – Володимир Гундяєв (Кирил), речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, пропагандистка Ольга Скабєєва.

До переліку юридичних осіб, на яких накладають санкції, потрапили “Роскомнадзор”, “Россия 1”, “НТВ”, “Россия 24”, Vesti.Ru, RT, Sputnik, “Россотрудничество”, інформагентства ТАСС і REGNUM, “Газпром медіа”, “Национальная медиа группа”, Всероссиийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, “Смотрим”.

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