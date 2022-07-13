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У Канаді СКУ подав до суду, щоби зупинити постачання турбін для “Північного потоку”

13/07/2022 12:45

Світовий конгрес українців подав судовий позов через рішення канадського уряду, попри санкції, передати після обслуговування турбіну Siemens для “Північного потоку”.

Про це інформує пресслужба СКУ.

Конгрес заявив, що подає позов у Канаді, щоб запобігти поверненню турбіни і не допустити подальшого обслуговування російських турбін в Канаді у майбутньому.

Лідер організації Павло (Пол) Ґрод наголосив, що це рішення уряду є “великою помилкою з жахливими наслідками”.

“Ми не можемо постачати терористичну державу інструментами, які їй потрібні для отримання коштів на фінансування вбивства десятків тисяч невинних людей”, – наголосив він.

За його словами, можна знайти кращі рішення, ніж просто піддатися на вимоги Росії, нагадавши, що постачати російський газ до Європи можна було би через українську ГТС. Він визнає, що за принципову позицію демократичному світу доведеться платити дорожче, але єдиний спосіб зупинити страждання України – це зупинити війну.

“Люди і бізнес, які вірять в ідеї свободи, демократії і прав людини, можуть і мають об’єднатися для пошуку проривних рішень в енергетичній кризі, яку створила Росія… Ми розуміємо, що потерпає увесь світ – зростають ціни на продукти, є дефіцит продовольства, зростають ціни на газ. Усе це – через Володимира Путіна, і ми не маємо про це забувати. Потрібно бути дуже рішучими і принциповими, тому що Путін експлуатуватиме будь-які наші вагання”, – наголосив Грод.

Передісторія

На початку липня уряд Канади вирішив повернути Німеччині відремонтовану газову турбіну, що використовувалася в системі трубопроводу Nord Stream. Рішення ухвалили попри заперечення уряду України, а також української діаспори в Канаді, які наголошували, що повернення турбіни підірве режим санкцій.
9 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що тимчасовий дозвіл на експорт був виданий після тривалих обговорень з європейськими союзниками, а також з Міжнародним енергетичним агентством.
Раніше німецькі посадовці закликали Оттаву знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія використає цю проблему як привід для закриття “Північного потоку” і позбавить ФРН можливості заповнити свої газосховища напередодні зими.

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