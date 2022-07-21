Рада ЄС затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії

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Рада Європейського Союзу затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії за військове вторгнення в Україну.

Про це в четвер, 21 липня, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у твітері.

“Держави-члени погодилися на наші посилені, продовжені санкції ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це сильний сигнал Москві: ми будемо чинити тиск стільки, скільки буде потрібно”, – написала вона.

Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin. I welcome that. It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes. https://t.co/eO87bSmGR1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 21, 2022 Читайте також:

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