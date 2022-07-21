Рада ЄС затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії

Рада Європейського Союзу затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії за військове вторгнення в Україну.
Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin.
I welcome that.
It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes. https://t.co/eO87bSmGR1
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 21, 2022
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