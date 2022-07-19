Home / Україна / Економіка / Україна і ЄС підписали меморандум про транш на €1 млрд

Україна і ЄС підписали меморандум про транш на €1 млрд

19/07/2022 20:24

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підписав меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це він повідомив у вівторок, 19 липня, в твіттері.

“Підписую Меморандум про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС щодо надання 1 млрд євро макрофінансової допомоги як екстрене фінансування. Її буде виплачено наприкінці липня для підтримки уряду та народу України”, – зазначив Домбровскіс.

Він додав, що Україна має економіку у стані війни. Відтак ЄС буде допомогти Києву.

Як відомо, Європейська Рада ухвалила рішення про виділення мільярда євро для України і продовжуватиме працювати у напрямку надання решти із 9 мільярдів євро погодженої на рівні ЄС макрофінансової допомоги.

Довідково

У рамках Угоди про асоціацію ЄС-Україна, яка набула чинності з 1 вересня 2017 року, ЄС послідовно надає підтримку Україні у проєктах з розвитку та у провадженні ключових реформ, включаючи адміністративну та судову, боротьбу з корупцією тощо. В період з 2014 по 2021 роки ЄС надав Україні макрофінансову допомогу у формі довгострокових кредитів на суму в 5 мільярдів євро.

Читайте також:
Рада утворила спецкомісію для контролю за використанням міжнародної допомоги

Унікальних переглядів: 2
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна і ЄС підписали меморандум про транш на €1 млрд

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підписав меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це він повідомив у вівторок, 19 липня, в твіттері. “Підписую Меморандум про взаєморозуміння...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse