Росіяни обстріляли Слов’янську громаду касетними снарядами, є поранені

На Донеччині російські загарбники обстріляли Слов’янську громаду касетними снарядами, поранені двоє людей.
Про це вдень у четвер, 21 липня, повідомив керівник міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях.
“Знову обстріл, знову РСЗВ, касетні заряди. На жаль, поранено двох мешканців Билбасівки”, – сказав Лях.
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