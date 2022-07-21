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“Судді” з ОРДО, який засудив до страти іноземних добровольців Сил оборони, СБУ оголосила підозру

21/07/2022 14:28

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру судді так званої “апелляционной палаты верховного суда днр”. Саме він усупереч вимогам міжнародного права засудив до смертної кари двох громадян Великої Британії та одного громадянина Королівства Марокко, які офіційно захищали Україну в лавах ЗСУ.

Про це пресцентр СБ повідомив у четвер, 21 липня.

“Ці іноземці добровільно вступили до Збройних Сил України і героїчно стримували російську агресію на Донеччині, де й потрапили у полон у квітні 2022 року. Своїм «вироком» псевдосуд терористичної організації «днр» порушив норми міжнародного законодавства. А саме: вимоги Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів”, – йдеться в пресрелізі.

Зазначається, що псевдосуд порушив імунітет комбатантів (право осіб, що входять до складу збройних сил сторони конфлікту, брати безпосередню участь у воєнних діях) та позбавив їх права на неупереджене та нормальне судочинство.

Тож наразі слідчі СБУ заочно повідомили псевдосудді про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб).

Триває досудове слідство за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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