“Американці в захваті”: експерт розповів, як ЗСУ використовують досі не відомі можливості HIMARS

Робота РСЗВ HIMARS. Фото з твіттера міністра оборони Олексія Резнікова

Збройні сили України у війні проти РФ опанували досі не відому тактику застосування високомобільних артилерійських ракетних систем M142 HIMARS, отриманих від США. Це переїзди порожняком між “заначками” боєкомплекту, розкиданими на великих відстанях уздовж лінії фронту.

Про це в програмі “Лиховій і Дикий” на YouTube-каналі “Новинарня” говорив військовий експерт, волонтер, ветеран АТО і науковець Євген Дикий (відео оприлюднене 21 липня).

Відео:



“Те, як ми зараз використовуємо HIMARS’и – такого досі ніхто у світі не робив. Американці в захваті, що виявляється, так можна! Абсолютно нова тактика, коли наперед в різних точках, розкиданих на сотні кілометрів, робляться заначки з боєкомплекту, до них підлітає порожній, без нічого, HIMARS – там на місці зарядився, відстрілявся, скинув порожні касети – і поїхав далі на наступну точку. І так він відстрілює за ніч із кількох рознесених точок на пару сотень кілометрів вздовж лінії фронту”, – розповів Дикий.

“Пробіг у них шалений! Ніхто раніше не розраховував на таке його використання. Але воно працює”, – констатував експерт.

“Бо, як казали в одному радянському фільмі, “головна деталь будь-якої зброї – голова бійця”, – додав Дикий.

Нагадаємо, союзники планують передати Україні понад 20 HIMARSів, заявив Пентагон.

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