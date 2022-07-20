“Пишеться історія Європи”: Залужний переговорив з верховним головнокомандувачем Об’єднаних ЗС НАТО в Європі

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це комунікаційники головкома повідомили у середу, 20 липня.

“Привітав генерала Каволі з призначенням на цю важливу і відповідальну посаду. Європа переживає складні часи, але саме зараз пишеться її історія. Те, якою вона буде, великою мірою залежить від нашої співпраці. Під час розмови ми обговорили низку робочих питань, зокрема, відзначили важливість спільної роботи наших офіцерів на рівні штабів”, – повідомив Залужний.

Він додав, що його з генералом Каволі двостороння зацікавленість у постійній комунікації “є хорошою основою для інтенсифікації військового співробітництва між Україною та НАТО”.

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