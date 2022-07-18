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Нам вдалося стабілізувати ситуацію, утримати позиції допомогли HIMARSи, – Залужний

18/07/2022 20:57

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на лінії фронту.

Таку думку він висловив у понеділок, 18 липня, під час розмови з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Залужний інформував свого американського колегу про оперативну обстановку.

“Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована. Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожим пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та палива”, – йдеться в повідомленні на сторінці головкома у ФБ. 

Зазначається також, що напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України Залужний та Міллі синхронізували запити української сторони.  

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