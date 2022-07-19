Опускається – зависає – вибухає: відео ураження техніки росіян самонавідним німецьким снарядом SMArt 155

Збройні сили України показали роботу німецького самонавідного снаряда SMArt 155 (Suchzünder Munition für die Artillerie 155), який знищує російську бронетехніку.

Відео 19 липня поширюють військові журналісти, зокрема Андрій Цаплієнко.

“Снаряд SMArt 155 з САУ PzH 2000 знищує бронетехніку окупантів”, – ідеться в підписі.

На відео, знятому з дрона, показано, як снаряд вертикально спускається на ціль, трохи зависає над нею, після чого вражає з вибухом.

Як інформувала “Новинарня“, про перші застосування SMArt 155 Збройними силами України 2 липня повідомляв у соцмережі журналіст Юрій Бутусов.

Передісторія

Ідеться про високоточну інтелектуальну зброю.

Снаряд SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам.

На певній висоті над ціллю снаряд вибухає і відстрілює два бойові суббоєприпаси на парашутах, які мають власні мікрорадари та інфрачервоні сенсори для пошуку бронетехніки. Після ідентифікації цілі по ній відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину згори.

“Швидкість така, що навіть якщо Росія почне ставити на танки свою систему активного захисту “Арена-М”, їхні характеристики не дозволяють перехопити атаку”, – зазначав Бутусов.

За даними його джерел, при обстрілі 1 липня двома такими снарядами було знищено дві одиниці техніки ЗС РФ. Ймовірно, одна з таких цілей, знищених вибухом, – ЗРГК “Панцир С-1” або танк.

Як передавала “Новинарня“, вранці 2 липня Генштаб ЗСУ поширив відео з підписом: “Один влучний постріл може позбавити противника техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США” та зазначенням, що йдеться про ураження українськими військами російського зенітного ракетно-гарматного комплексу “Панцир-С1”.

Бутусов зазначав, що 2 липня такими ж німецькими снарядами SMArt українські війська накрили колону ЗС Росії, було пошкоджено або знищено до 8 одиниць бойової техніки рашистів.

Довідка

SMArt 155 (нім. Suchzünder Munition für die Artillerie 155) — німецький високоточний 155 мм касетний артилерійський снаряд, спроєктований для стрільби на великі відстані й ураження бронетехніки з верхньої півкулі.

SMArt 155 містить два касетні бойові елементи, які мають кумулятивні бойові частини.

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