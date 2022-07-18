Home / Україна / Політика / В.о. голови СБУ призначений Василь Малюк

В.о. голови СБУ призначений Василь Малюк

18/07/2022 13:46

Президент Володимир Зеленський поклав тимчасове виконання обов’язків голови Служби безпеки України на Василя Малюка.

Як передає “Новинарня” в понеділок, 18 липня, відповідний указ №504/2022 опублікований на сайті глави держави.

“Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України”, – зазначається в документі.

39-річний Василь Малюк працює в органах держбезпеки з 2001 року. З січня 2020-го почав працювати в центральному управлінні СБУ на посаді першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

У березні 2020 року його призначили першим заступником голови СБУ.

25 березня 2022 року отримав від президента звання бригадного генерала, до цього був полковником.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 липня відповідними указами усунув від виконання обов’язків голови СБУ Івана Баканова та відсторонив від посади генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

Читайте також:
Про звільнення Баканова і Венедіктової ще не йдеться, будуть перевірки, – ОП

Унікальних переглядів: 33
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В.о. голови СБУ призначений Василь Малюк

Президент Володимир Зеленський поклав тимчасове виконання обов’язків голови Служби безпеки України на Василя Малюка. Як передає “Новинарня” в понеділок, 18 липня, відповідний указ №504/2022 опублікований на сайті глави держави....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse