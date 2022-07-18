В.о. голови СБУ призначений Василь Малюк

Президент Володимир Зеленський поклав тимчасове виконання обов’язків голови Служби безпеки України на Василя Малюка.

Як передає “Новинарня” в понеділок, 18 липня, відповідний указ №504/2022 опублікований на сайті глави держави.

“Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України”, – зазначається в документі.

39-річний Василь Малюк працює в органах держбезпеки з 2001 року. З січня 2020-го почав працювати в центральному управлінні СБУ на посаді першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

У березні 2020 року його призначили першим заступником голови СБУ.

25 березня 2022 року отримав від президента звання бригадного генерала, до цього був полковником.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 липня відповідними указами усунув від виконання обов’язків голови СБУ Івана Баканова та відсторонив від посади генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

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