Окупанти продовжують спроби наступу на Бахмут і Сіверськ, – Генштаб

Ілюстративне фото. Бахмут, літо 2022 року

Російські окупанти продовжують спроби наступу на Бахмут і Сіверськ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 18 липня.

“На Донецькому напрямку ворог продовжує спроби наступу в напрямках міст Бахмут та Сіверськ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Тетянівки, Донецького, Дронівки, Григорівки, Стародубівки, Сіверська та Миколаївки. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам’янського. Вів повітряну розвідку БпЛА.

“Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Білогорівка – Григорівка, Золотарівка – Верхньокам’янське, Золотарівка – Серебрянка та Лисичанський НПЗ – Верхньокам’янське. Успіху не має. Бойові дії тривають”, – йдеться в зведенні.

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