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Швейцарія відмовила в лікуванні українських військових: яке обґрунтування

18/07/2022 21:13

Швейцарія відхилила запит НАТО на лікування у країні поранених під час війни з Росією українських військових.

Про це в понеділок, 18 липня, пише “Європейська правда” з посиланням на видання Tages Anzeiger.

Зазначається, що запит від Євроатлантичного координаційного центру реагування на стихійні лиха, який працює у структурі НАТО, і координує медичні евакуації з України на міжнародному рівні, Медична служба армії (KSD) Швейцарії отримала ще у травні. Оскільки лікарні перебувають у віданні кантонів, KSD також залучила конференцію кантональних директорів охорони здоров’я (GDK).

На засіданні 19 травня рада GDK “задекларувала фундаментальну відкритість кантонів та лікарень”, – каже Лукас Енгельбергер, президент GDK. Повідомляється, що цивільні та військові органи охорони здоров’я на федеральному рівні також відреагували доброзичливо.

Проте рішення відхилило Міністерство закордонних справ (FDFA) на чолі з Ігнаціо Кассісом, який зараз є і президентом країни.

МЗС три тижні вивчало наслідки цього питання відповідно до міжнародного права. У середині червня FDFA написало у заяві іншим структурам, що відхиляє запит з юридичних та практичних причин.

Ключовим аргументом, висунутим FDFA, є нейтральність. Женевські конвенції 1949 року містять спеціальне положення для нейтральних держав, яке, згідно з FDFA, застосовується і тут.

Стаття 37 Першої Женевської конвенції регулює випадок, коли нейтральна країна опікується пораненими солдатами воюючих держав. У цьому випадку нейтральна країна має забезпечити, щоб солдати “більше не могли брати участь у бойових діях” після їх одужання згідно з угодою, яку адмініструє Швейцарія як держава-депозитарій.

Щоб запобігти їхньому поверненню на війну, Швейцарії, можливо, навіть довелося б інтернувати солдатів. Єдиним способом відступити від цього правила було б, якби Росія дозволила українським солдатам повернутись. За даними FDFA, це малоймовірно.

Крім того, міністерство посилається на Гаазьку угоду 1907 року., в ній також йдеться про те, що поранені повинні охоронятися нейтральною державою таким чином, щоб вони “не могли знову брати участь у бойових діях”.

При цьому в міністерстві заявляють, що замість того, щоби привозити поранених до Швейцарії, вони тепер хочуть допомогти їм на місці. МЗС вирішило, що гуманітарна допомога федерального уряду тепер підтримуватиме цивільні лікарні в Україні.

При цьому зазначається, що Австрія, яка також є нейтральною країною, дотримується іншої політики, ніж Швейцарія. У травні канцлер Карл Негаммер пообіцяв Україні, що прийме до 100 тяжко поранених українців, переважно жінок та дітей.

Однак поки що в австрійських лікарнях лікуються лише троє людей, повідомив координатор у справах біженців з України у Відні. Потім вони будуть розміщені у реабілітаційних центрах.

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