Швейцарія схвалила шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, що включає ембарго на нафту

Швейцарія слідом за Євросоюзом схвалила шостий пакет санкцій проти Росії через її війну в Україні, що включає ембарго на російську нафту.
Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду країни у п’ятницю, 10 червня, передає “Інтерфакс-Україна”.
“Федеральна рада 10 червня ухвалила рішення про схвалення нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусії”, – зазначається в документі.
Крім того, Берн вирішив упровадити фінансові санкції та заборону на в’їзд у країну ще для 100 осіб. Це громадяни Росії та Білорусі – військовослужбовці, представники політичних кіл, бізнесмени, особи, які займаються поширенням дезінформації, як вважають у Швейцарії.
Також санкції передбачають відключення від міжнародної системи SWIFT чотирьох банків – російських та білоруських.
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