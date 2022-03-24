Уперше в історії Швейцарія готова надати українським біженцям спеціальний статус “S”

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Вперше в історії Швейцарія готова надавати українцям, які покинули свої будинки через російську війну, спеціальний статус “S”.

Про це повідомляє видання SwissInfo.

Цей статус було розроблено у середині 90-х, під час воєн на Балканах. Він передбачає оперативний прийом біженців в обхід бюрократичних процедур.

“Статус “S” може поширюватися на українців і членів сімей, а також громадян третіх країн, які до початку повномасштабної війни мали постійний дозвіл на проживання в Україні і не можуть безпечно повернутися у свою країну. Статус “S” не може надаватися особам, хто вже отримав захист у будь-якій країні ЄС”, – сказано в повідомленні.

Українці, які отримали цей статус, можуть проживати у Швейцарії до року або продовжити час перебування в країні до закінчення війни. Також він передбачає швидкий пошук роботи, навчання у школах для дітей та соцвиплати в сумі 1600 доларів на місяць із розрахунку на одну особу.

Якщо через 5 років біженці зі статусом “S” не зможуть повернутися додому, вони матимуть право на постійне проживання у Швейцарії.

“З початку повномасштабної війни у Швейцарію прибуло щонайменше 11 тисяч українців – принаймні стільки вже зареєструвалися. Федеральний уряд заявив, що країна готова прийняти до 60 тисяч осіб, але владі кантонів доручили готуватися до найгірших сценаріїв – припускають, що до кінця року у Швейцарію можуть прибути до 300 тисяч українців”, – пише ЗМІ.

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