Мешканці Криму здригаються від вибухів. І панікують у соцмережах

На тлі поставленого президентом України Володимиром Зеленським завдання українським військовим деокупувати південні регіони нашої країни цікаво переглядати кримські пабліки, в яких ватоголове стадо скаржиться, що російське керівництво обіцяло не війну, а “спецоперацію”, і не на місяці, а на три дні, і не в них дома, а десь на Донбасі…
Так, жителі Керчі вже здригаються від звуків вибухів та слідів від ракет у небі.
Про цей інцидент, що стався днями, окупанти повідомили, що працювала система ППО і причин для паніки начебто немає. А потім сказали, що це літак. Військові офіційних заяв не робили.
Брехня не те що не заспокоїла, а навпаки, посіяла паніку серед кримчан. Рашисти почали в соцмережах активно обговорювати, куди евакуюватися з півострова.
Про звуки, схожі на вибухи, писали й в інших частинах півострова: Саки, Євпаторія, Яни-Капу (Красноперекопськ), Сімферополь тощо.
“Ударной волной аж по ногам дало”, – пишуть у місцевих групах соцмереж.
Українські користувачі з гумором коментують росіян: “ББез паніки! Захист такий само надійний, як у крейсера москва”, “Бавовна is coming”, “Тікати за Урал – це вірне рішення”…
І чим швидше, тим краще! Поки ще кримський міст функціонує!
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