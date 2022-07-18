Home / В окупації / Мешканці Криму здригаються від вибухів. І панікують у соцмережах

Мешканці Криму здригаються від вибухів. І панікують у соцмережах

18/07/2022 21:22

На тлі поставленого президентом України Володимиром Зеленським завдання українським військовим деокупувати південні регіони нашої країни цікаво переглядати кримські пабліки, в яких ватоголове стадо скаржиться, що російське керівництво обіцяло не війну, а “спецоперацію”, і не на місяці, а на три дні, і не в них дома, а десь на Донбасі…

Так, жителі Керчі вже здригаються від звуків вибухів та слідів від ракет у небі.

Про цей інцидент, що стався днями, окупанти повідомили, що працювала система ППО і причин для паніки начебто немає. А потім сказали, що це літак. Військові офіційних заяв не робили.

Брехня не те що не заспокоїла, а навпаки, посіяла паніку серед кримчан. Рашисти почали в соцмережах активно обговорювати, куди евакуюватися з півострова.

Про звуки, схожі на вибухи, писали й в інших частинах півострова: Саки, Євпаторія, Яни-Капу (Красноперекопськ), Сімферополь тощо.

“Ударной волной аж по ногам дало”, – пишуть у місцевих групах соцмереж.

 

Українські користувачі з гумором коментують росіян: “ББез паніки! Захист такий само надійний, як у крейсера москва”, “Бавовна is coming”, “Тікати за Урал – це вірне рішення”…

І чим швидше, тим краще! Поки ще кримський міст функціонує!

Читайте також:
Окупанти проводять термінові навчання з оборони керченського мосту. ФОТО, ВІДЕО

Унікальних переглядів: 0

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Президент подав до Ради проєкт постанови про звільнення голови СБУ

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення голови СБУ Івана Баканова.  Документ зареєстрований на сайті ВР. Текст проєкту у картці документа наразі відсутній. Нардеп Ярослав Железняк у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse