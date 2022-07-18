Артилерія ЗСУ знищила дві ворожі гаубиці “Мста-С”

Артилеристи Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗС України знищили дві одиниці 152-мм самохідні гаубиці 2С19 “Мста-С”.
Про це в понеділок, 18 липня, повідомила пресслужба Командування ДШВ.
“Воїни артилерійських підрозділів Десантно-штурмових військ та Сухопутні війська ЗС України у тісній взаємодії продовжують знищувати російських окупантів. Так, на відео зафіксовано, як захисники України знищили дві одиниці 152-мм дивізійні самохідні гаубиці 2С19 “Мста-С”, – йдеться в повідомленні.
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