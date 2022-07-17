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На війні загинув ветеран ССО, ведучий Військового хіт-параду Карім Гуламов

17/07/2022 21:43

На війні з російськими окупантами загинув Карім Гуламов – військовослужбовець Збройних сил України, ветеран АТО у складі Сил спецоперацій ЗСУ.

Про це ввечері в неділю, 17 липня, повідомляють друзі на ФБ-сторінці Каріма.

Карім Гуламов став широко відомим у 2018 році як ведучий Військового хіт-параду на каналі М2.

Він працював разом з Андрієм Антоненком “Ріффмастером”, брав участь у громадянських акціях тощо.

Гуламов був мешканцем Обухова (вчився там у школі) й Ірпеня на Київщині.

Раніше служив у 73-му центрі спецоперацій. Після повномасштабного російського вторгнення знову став на захист України.

“Людина, яка є взірцем для багатьох. Успішний телеведучий, який за покликом серця став справжнім і щирим Воїном з початку війни… Мій побратим та брат, тримай там міцніше небо…” – пише про Каріма представник “Інформнапалму” Михайло Макарук.

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