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Воїн з великої літери: загинув офіцер 93-ї бригади “Фанат”

16/07/2022 13:22

У боях за Україну на Сході загинув офіцер 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр” із позивним “Фанат”.

Про це в суботу, 16 липня, інформує пресслужба підрозділу, висловлюючи співчуття родині, близьким, друзям, товаришам по службі і коханій загиблого героя.

“Із глибоким сумом і важким серцем повідомляємо про загибель воїна 93-ї бригади “Холодний Яр” із позивним “Фанат”. На жаль, ми не можемо розкривати його особистість навіть після смерті. Та всі, хто знав Фаната та чув про його подвиги, схиляють голови в пошані перед його світлою пам’яттю”, – ідеться в дописі на ФБ-сторінці “холодноярців”.

У 93-й бригаді згадують полеглого офіцера як Воїна з великої літери.

Фанат. Фото: 93 омбр

“Саме таким був Фанат. Фінансист за цивільною освітою, фанат футбольного клубу “Зоря” (Луганськ), людина, яка ніколи не планувала пов’язувати своє життя з армією, пішла на війну і поклала життя за Україну.
Навесні 2014 року він бачив колони російських танків, які сунули на його рідну країну. Саме це і спонукало його після здобуття вищої освіти піти у 93-тю бригаду і стати до зброї. Мистецтву війни він навчався безпосередньо під час бойових дій. І коли у 2022 році колони техніки окупантів посунули на Україну знову, Фанат і його бійці вже були готові їх зустрічати.

Фанат мав беззаперечний авторитет у своїх бійців, тренувався і тренував, був прикладом, офіцером, за яким йшли люди. Планував і здійснював надскладні і ризиковані операції, відправив на той світ не один десяток моcкалiв.
Про таких людей писати книжки, а їхні подвиги діти вивчатимуть у школах. Та нині триває кровопролитна війна з Росією, і ми платимо надто велику ціну за нашу свободу та незалежність”, – ідеться в дописі 93 омбр.

Варто зазначити, що навесні 2021 року пресслужба підрозділу публікувала відеоінтерв’ю зі старшим лейтенантом “Фанатом”.

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