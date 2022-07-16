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Росіяни виходять з оперативної паузи на Донбасі, – ISW

16/07/2022 11:43

Російські війська провели нову серію сухопутних атак на Донбасі, що може свідчити про те, що вони виходять з “оперативної паузи”.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту дослідження війни (ISW) за вечір 15 липня.

Зазначається, що росіяни вчинили штурмові дії на північний захід від Слов’янська, на південний схід від Сіверська, вздовж траси Бахмут-Лисичанськ, на південний схід від Бахмута та на південний захід від Донецька.

Ці атаки, як і раніше, мають дрібномасштабний характер і в основному не увінчалися успіхом, але вони можуть свідчити, що російські війська намагаються відновити свої наступальні дії на Донбасі. Якщо оперативна пауза справді закінчилася, росіяни, швидше за все, продовжать і розширять такі атаки в найближчі 72 години.

ISW пише, що росіяни можуть чергувати коротші паузи з посиленням атак протягом кількох днів, перш ніж перейти до повномасштабної наступальної операції.

Десятиденної оперативної паузи замало, щоб повністю відновити сили для великомасштабних наступальних операцій. Однак російські військові, схоже, зазнають постійного тиску, щоб відновити та продовжити наступ.

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