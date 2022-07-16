Росія намагається вербувати європейців, щоб відстежити транспортування зброї для України, – ГУР

Агенти Росії отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України.
Про це в суботу, 16 липня, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.
“Для визначення схем доставляння та кількості зброї, яку для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського Союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян, причетних до транспортування зброї. У прикордонних з Україною регіонах російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів”, – ідеться в повідомленні ГУР Міноборони.
Зазначається, що європейці, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, тут же звертаються до поліції та органів безпеки.
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