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Делегація РФ оглядала в Ірані бойові дрони Shahed, здатні нести високоточні ракети, – CNN

16/07/2022 13:33

Російська делегація щонайменше двічі впродовж останнього місяця відвідувала аеродром Кашан у центральному Ірані, щоб оглянути бойові безпілотники Shahed-191 та Shahed-129, які здатні нести високоточні ракети.

Про це з посиланням на радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана в суботу, 16 липня, повідомляє телеканал CNN, який також публікує супутникові знімки на підтвердження цієї інформації.

“Ми вважаємо, що офіційна російська урядова делегація нещодавно була на презентації  іранських бойових БПЛА. Ми публікуємо ці зображення, зроблені в червні, на яких показано іранські безпілотники, які того дня оглядала делегація РФ. Це свідчить про те, що Росія зацікавлена ​​в придбанні в Ірану БПЛА, здатних атакувати”, – зазначив Салліван.

За його словами, згідно з наявною в американської сторони інформацією, уряд Ірану готується надати Росії кілька сотень БПЛА, включно з ударними.

Іранський ударний дрон Shahed-129

Салліван також сказав, що, наскільки відомо США, червневий візит був першим, коли російська делегація відвідала цей аеродром для такої демонстрації.

Але невдовзі, 5 липня, російська делегація знову відвідала іранський аеродром для аналогічної демонстрації.

Ця інформація з’явилася на тлі завершення поїздки президента США Джо Байдена на Близький Схід, під час якої Іран був ключовим предметом обговорення між США, Ізраїлем, Саудівською Аравією та країнами Перської затоки.

Як зазначив у коментарі CNN неназваний офіційний високопосадовець, посилення партнерства між Іраном і Росією зайвий раз доводить, що США необхідно зберігати свою присутність і вплив на Близькому Сході.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін на наступному тижні (з 18 липня) планує особисто відвідати Іран.

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