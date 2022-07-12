Іран готовий передати Росії сотні ударних безпілотників для війни в Україні, – Салліван

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Росія звернулася до Ірану з проханням надати йому сотні ударних безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України.

Про це на брифінгу 11 липня заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, поки що неясно, чи вже надав Іран якісь безпілотники Росії, чи ще ні. Але Салліван наголосив, що у США є інформація, яка свідчить про те, що Іран готується навчити військових РФ використовувати дрони вже цього місяця.

“Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується в прискореному порядку надати Росії до декількох сотень безпілотників, включаючи БПЛА, здатних нести озброєння”, — заявив Салліван.

Радник глави Білого дому зазначив, що Іран надав аналогічні безпілотні літальні апарати єменським повстанцям-хуситам для нападу на Саудівську Аравію до того, як на початку 2022 року було досягнуто угоди припинення вогню.

За словами радника президента США, Збройні сили України досягли особливого успіху у використанні бойових безпілотників Bayraktar, а США та інші союзники передали Києву багато типів менших дронів. Він наголосив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну.

“Ми продовжуватимемо робити свій внесок, щоб підтримувати ефективну оборону України та допомагати українцям показати, що спроба Росії стерти Україну з карти світу не має успіху”, — сказав Салліван.

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