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В обмін на сталь: Іран постачатиме Росії турбіни та запчастини

27/05/2022 10:22

Міністр торгівлі та промисловості Ірану Сейєд Реза Фатемі Амін заявив, що Іран використовуватиме бартерну торгівлю з Росією для забезпечення постачання сировини для використання в металургійному та гірничодобувному секторі.

Про це повідомляє іранський канал Press TV. Зазначається, що міністр обговорив цю тему в кулуарах засідання міжправкомісії РФ та Ірану, яке відбулося напередодні, 26 травня.

Відомо, що Іран і РФ запровадять великі бартерні домовленості для полегшення торгівлі між двома країнами, включаючи план, який дозволить Ірану імпортувати сталь з Росії в обмін на експорт автомобільних деталей і газових турбін.

Міністр додав, що Іран зможе експортувати автомобільні запчастини та газові турбіни в Росію в обмін на імпорт російської сталі.

За його словами, деякі іранські компанії підписали угоди про постачання або ремонт газових турбін на російських електростанціях.

Видання додає, що Іран і Росія планують збільшити двосторонню торгівлю, прагнучи компенсувати наслідки американських санкцій, спрямованих проти їхніх економік.

“Економічна правда” додає, що міністр нафти Ірану Джавад Оуджі, співголова ірансько-російської комісії з економічного та торгового співробітництва, заявив у середу, що річна вартість економічних зв’язків між двома країнами може зрости майже в 10 разів і досягти 40 мільярдів доларів.

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