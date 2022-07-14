Ракетний удар по Вінниці: силовики шукають навідника, затримано десятки людей

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що наразі поліція та Служба безпеки України шукають навідників ворожого вогню, що спричинили удар по Вінниці. Затримано десятки людей.

Про це він заявив у четвер, 14 липня, на брифінгу.

“Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Вони зараз, власне, проходять опитування в органах поліції, СБУ. Після цього вже можна буде сказати дані про те, що є конкретні навідники. Цей тип артилерії є тим, який наводиться по координатах”, – заявив міністр, його цитує УНН.

Він зазначив, що кількість лікарів і обладнання у Вінниці достатня, щоб надати допомогу постраждалим, а всі медики працювали з військовими, тому мають досвід роботи з такими пораненнями.

Міністр уточнив, що на 20:00 є 23 загиблих, деякі померли уже в лікарні, серед них три дитини. Серед поранених також є діти, їх четверо. За життя п’яти тяжкопоранених людей борються лікарі.

“Уже достеменно відомо що це були ракети «Калібр». Дві з них збило ППО. Інші дві вразили центр Вінниці сьогодні.В наслідок цього ми маємо понад 117 поранених, які звернулися в лікарні”, – повідомив очільник МВС, його цитує пресцентр відомства.

ДСНС України прозвітувало про розібрання 30% завалів. Загалом пошкоджено близько 40 різних будівель.

Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.

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