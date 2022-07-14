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Ракетний удар по Вінниці: силовики шукають навідника, затримано десятки людей

14/07/2022 21:21

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що наразі поліція та Служба безпеки України шукають навідників ворожого вогню, що спричинили удар по Вінниці. Затримано десятки людей.

Про це він заявив у четвер, 14 липня, на брифінгу. 

“Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Вони зараз, власне, проходять опитування в органах поліції, СБУ. Після цього вже можна буде сказати дані про те, що є конкретні навідники. Цей тип артилерії є тим, який наводиться по координатах”, – заявив міністр, його цитує УНН. 

Він зазначив, що кількість лікарів і обладнання у Вінниці достатня, щоб надати допомогу постраждалим, а всі медики працювали з військовими, тому мають досвід роботи з такими пораненнями.

Міністр уточнив, що на 20:00 є 23 загиблих, деякі померли уже в лікарні, серед них три дитини. Серед поранених також є діти, їх четверо. За життя п’яти тяжкопоранених людей борються лікарі.

“Уже достеменно відомо що це були ракети «Калібр». Дві з них збило ППО. Інші дві вразили центр Вінниці сьогодні.В наслідок цього ми маємо понад 117 поранених, які звернулися в лікарні”, – повідомив очільник МВС, його цитує пресцентр відомства. 

ДСНС України прозвітувало про розібрання 30% завалів. Загалом пошкоджено близько 40 різних будівель.

Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.

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