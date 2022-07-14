У Вінниці погасили пожежу на автостоянці біля офісного центру

У Вінниці рятувальники ліквідували пожежу на автостоянці біля офісного центру, яка виникла від ворожого ракетного удару.

Про це о 13:27 у четвер, 14 липня, інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

“Пожежу на паркувальному майданчику біля Будинку побуту ліквідовано. Загиблих – 12, 14 постраждалих госпіталізовано. Працює близько 150 рятувальників, кінологів та психологів”, – йдеться в повідомленні.

Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко додав, що “90 людей звернулися за допомогою до медичних закладів”.

“Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян (вул. Замостянська, 37) та відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих осіб.

Якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці атаки і не виходять на зв’язок, телефонуйте 050-222-03-26 або (0432) 59-42-00”, – написав він.

Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.

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