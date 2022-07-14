Над Вінниччиною сили ППО збили чотири російські ракети

Сили Протиповітряної оборони України збили чотири російські крилаті ракети над Вінницькою областю.
Про це вдень у четвер, 14 липня, повідомив глава Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
“Чотири ракети над областю збили сили ППО”, – йдеться у повідомленні.
Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.
Станом на 12:15, було відомо про 12 загиблих, ще 25 отримали поранення.
Читайте також:
Пів сотні загиблих: у Часовому Яру завершили розбір завалів багатоповерхівки
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!