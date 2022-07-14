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Пів сотні загиблих: у Часовому Яру завершили розбір завалів багатоповерхівки

14/07/2022 12:54

Рятувальники завершили розбір уламків п’ятиповерхового будинку в Часовому Яру Донецької області, який 9 липня обстріляли ракетами російські військові. З-під завалів дістали 48 тіл.

Про це в четвер, 14 липня, інформує глава ДонОВА Павло Кириленко.

Усього від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі — 9-річний хлопчик. Ще дев’ятьох вдалося врятувати.

Пошукова операція тривала п’ять днів, до неї було залучено 323 людини та дев’ять одиниць техніки.

Рятувальники розібрали близько 525 тонн зруйнованих елементів будівлі.

Як інформувала “Новинарня“, російські нелюди завдали ракетного удару по житлових будинках у місті Часів Яр на Донеччині в ніч із 9-го на 10 липня. В одній із п’ятиповерхівок повністю зруйновано два під’їзди.

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