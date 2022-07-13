“ВДВ як роду військ вже не існує”: росіяни з ПВК розповіли про втрати армії РФ на війні проти України

Ілюстративне фото. Російський десантник-мародер, знищений на війні в Україні

Міністерство оборони Росії вже понад три місяці приховує будь-які, навіть занижені, дані про загибель російських військових на війні проти України. Однак про справжні масштаби втрат армії РФ розповіли найманці, які беруть участь в агресії нарівні з регулярними військами.

Про це йдеться в матеріалі “Медузи”, який опублікований у середу, 13 липня.

Так, бійці ПВК “Редут”, що воюють в Україні, були вражені станом регулярної армії та масштабами втрат.

“Пацанів цих шкода 18-річних, які підписали контракт, вірячи в державу та своїх командирів, а командир виявився звичайним тупим дядьком, який носить великі погони… Людей (у російській армії — Н.) кладуть просто дарма. ВДВ як рід військ уже немає: у ротах залишилося від семи до 14 людей. Щоб ви розуміли: у роті має бути 100”, — розповів один із досвідчених найманців.

Редутівці виявились свідками подій 11 травня, коли ЗСУ розгромили окупантів, які намагаються переправитися через річку Сіверський Донець. Співрозмовники видання заявили, що катастрофа сталася через тактичні помилки російського командування.

“Там на наших очах поклали 66 БМД — просто спалили. Просто з людьми спалили”, — згадує найманець Редута.

Великих втрат “Редут” зазнав також у Берестовому Донецькій області.

“Ми Трипілля взяли і добре його рознесли, потім пішли на Берестове — замкнути це кільце, щоб перетнути дорогу постачання. І тут нас відкинули. Такі втрати були, що офігіти можна. Те, що показують по телевізору… Якби так все було насправді, ми б не те що Київ — ми Польщу вже брали б!” — розповів один із редутівців.

Найманці також розповідають про брак військових фахівців, відсутність розвідданих і “невиправдано великі” втрати.

“Якось вони (загони найманців, що вторглися в Україну через Білорусь — Н.) ще до вступу в бій втратили два танки. Один — на міні. Надана їм військова група саперів просто розвела руками: “Ми не можемо забезпечити вам смугу (для просування вперед — ред.)! А що ми п’ятьох можемо зробити?“ А другий танк їм спалили з ПТУР ще при виведенні на позицію», — розповів один із близьких до найманців співрозмовників.

Зазначається також, що бойовиків ПВК “Вагнера” використовують в Україні як основну ударну силу, доповнюючи ці підрозділи військовослужбовцями ВДВ. Через це загони вагнерівців зазнають великих втрат.

“У першому заході ”музикантів“ на маріупольський напрямок їх просто, бл*ть, розхріначили. Там 60 чи то “двохсотих“, чи то “двохсотих“ разом із “трьохсотими“, — розповідає Медузі людина, у якої в цьому бою загинули двоє знайомих.

“В основному їх артою накривали”, — підтверджує співрозмовник з “Редута”.

Інший співрозмовник розповідає:

“А одна світла голова з військових здогадалася встромити “оркестр“ по центру поля — і пустити без підтримки арти штурмувати укріпрайони. Без підтримки авіації та артилерії – і проти добре укріплених дзотів та мінометів противника. Там вибили приблизно 50% складу”.

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