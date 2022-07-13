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Північна Корея визнала так звану “ДНР”

13/07/2022 16:16

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“Незалежність” так званої “Донецької народної республіки” визнала комуністична КНДР (Північна Корея).

Посол КНДР Сін Хон Чхоль вручив “послу” угруповання “ДНР” у Росії Ользі Макєєвій відповідний документ, повідомляють російські ЗМІ в середу, 13 липня.

Ватажок угруповання Денис Пушилін назвав це “перемогою дипломатії ДНР”.

“Ми вдячні народу КНДР за таку вагому підтримку мешканців Донбасу. Дане політичне рішення стане основою для подальшого розвитку відносин й у сфері економіки”, – заявив Пушилін, якого цитує російське агентство “РБК”.

Цього ж дня стало відомо, що Корейська Народно-Демократична Республіка визнала так звану “ЛНР”.

Нагадаємо, що 29 червня стало відомо, що Сирійська Арабська Республіка визнала “незалежність та суверенітет” так званих “ЛНР” і  “ДНР”.
30 червня МЗС України заявило, що розриває дипломатичні відносини з цією державою і запроваджує торговельне ембарго та інші економічні санкції щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.

Таким чином, сепаратистські угруповання на окупованому РФ Сході України – “ДНР” і “ЛНР” – визнані наразі двома державами з російського табору.

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