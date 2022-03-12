США запровадили нові санкції проти РФ, пов’язані з Північною Кореєю

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Сполучені Штати ввели нові санкції, пов’язані з Північною Кореєю, спрямовані на російських фізичних осіб і компанії після того.

Про це вранці в суботу, 12 березня, інформує Reuters.

Санкції, оголошені мінфіном США, спрямовані проти двох громадян Росії та трьох російських фірм, які пов’язують із закупівельною діяльністю Північної Кореї для її ракетних програм.

Ці заходи прийняті на тлі побоювання, що Північна Корея може незабаром виконати погрози відновити повні випробування МБР і ядерної зброї вперше з 2017 року.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти росіян Олександра Гаєва та Олександра Часовнікова, обидва з Владивостока. Також під санкції потрапили російські фірми ТОВ “Аполлон”, “Зел-М Ко., Лтд” та “РК Бриз”.

“КНДР продовжує запускати балістичні ракети в грубе порушення міжнародного права, створюючи серйозну загрозу для глобальної безпеки”, – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму і фінансової розвідки Браян Нельсон.

“Сьогоднішні дії відповідають на цю загрозу, націлюючись на мережу розташованих у Росії фізичних та юридичних осіб, причетних до допомоги КНДР у закупівлі компонентів для її незаконних систем балістичних ракет”, – додав він.

Санкції заморожують будь-яку власність окремих осіб або фірм у Сполучених Штатах і забороняють ведення бізнесу з ними.

Напередодні, як зазначає “Європейська правда”, високопоставлений чиновник США назвав нещодавні запуски Північної Кореї “серйозною ескалацією” і сказав, що для міжнародної спільноти важливо бути єдиною у протистоянні подальшому розвитку такої зброї.

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