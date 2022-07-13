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Німеччина повністю припинить купувати вугілля з РФ 1 серпня, а нафту – до кінця року

13/07/2022 13:10

Німеччина повністю припинить закуповувати російське вугілля 1 серпня та російську нафту 31 грудня.

Про це в середу, 13 липня, інформує Reutres із посиланням на заступника міністра фінансів ФРН Йорга Кукіса.

За словами урядовця, ключовим завданням на майбутнє буде заповнення величезної прогалини, яка залишиться, коли Європейський Союз відмовиться від 158 мільярдів кубометрів газу на рік, що поставляються Росією.

“За кілька тижнів ми перестанемо використовувати російське вугілля”, — сказав він на Сіднейському енергетичному форумі, організованому спільно урядом Австралії та Міжнародним енергетичним агентством.

За його словами, раніше Росія постачала до Німеччини 40% вугілля та 40% нафти.

“Усім, хто ознайомлений з історією нафтопроводу “Дружба”, який уже був інструментом радянської імперії над Східною Європою, позбавитися цієї залежності — справа не тривіальна, але це те, чого ми досягнемо за кілька місяців”, – заявив Кукіс.

Німеччина швидко розвиває термінали для імпорту зрідженого природного газу, щоб допомогти заповнити прогалину в постачанні газу, але заступник міністра підкреслив, що хоча Сполучені Штати і Катар разом можуть поставити близько 30 млрд кубометрів газу у формі LNG до Європи, і це все ще залишає величезну прогалину.

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