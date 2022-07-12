В ОП вирішують, що ж їм важливіше – Татаров і його забаганки чи існування держави, – Жернаков

Михайло Жернаков

громадський активіст, голова правління фундації De JURE, юрист

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Є зараз один спосіб протидіяти будь-яким спробам дискредитувати Україну – терміново призначити голову Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Сьогодні долю конкурсу [на голову САП] вирішують троє суддів Шостого апеляційного адмінсуду – Федотов, Коротких і Сорочко.

Вони переглядають рішення судді ОАСК Огурцова, якого судить Антикорсуд у справі “плівок Вовка”, про фактичне скасування конкурсу. Нагадаю, рішення базується на неіснуючій нормі закону.

І якщо вам здається, що тут усе просто, то я вас розчарую. Достатньо подивитися на склад апеляційного суду.

Наприклад, Ігор Федотов досі імовірно є громадянином Росії. Принаймні, точно був громадянином, військовослужбовцем та суддею військового суду (!) РФ. Доказів того, що він вийшов з громадянства Росії, немає.

Родина Федотова за чотири роки придбала майна на 12 млн грн при задекларованому доході близько 2,9 млн грн.

А Євген Сорочко був головуючим суддею, який відмовився відкривати декларації військових прокурорів, що були незаконно засекречені колишнім Головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом і також володіє купою майна незрозумілого походження.

Можете уявити наскільки “незалежними” є ці судді і хто і де насправді приймає рішення, яке буде підписане їхніми прізвищами.

Нам це зрозуміло. В ЄС це зрозуміло. І в США це теж зрозуміло.

Це речі, від яких прямо залежать зараз поставки нам зброї і наша європейська перспектива. А відтак – наше виживання і наше майбутнє.

І сьогодні один із тих днів, коли в ОП вирішують, що ж їм важливіше – Татаров і його забаганки чи існування держави.

P.S. Завтра також виповнюється 15 місяців, як у Раді лежить “невідкладний” президентський законопроєкт щодо ліквідації абсолютно російського ОАСК, який намагався у день повномасштабного вторгнення РФ повернути в крісло президента Януковича.

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