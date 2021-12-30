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ОАСК призначив засідання за позовом Януковича про позбавлення його президентства

30/12/2021 19:35

Одіозний Окружний адміністративний суд Києва призначив засідання за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради у провадженні щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України у 2014 році.

Про це повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному суді, депутатка від “Слуги народу” Ольга Совгиря.

За її даними, ОАСК призначив розгляд справи з викликом сторін на 10:15 16 лютого 2022 року.

В ухвалі суду вказано, що адресою для листування із позивачем є місто Ростов-на-Дону (Російська Федерація).

Янукович просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення президента України (справа 640/34786/21).

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